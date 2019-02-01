Суд вновь отклонил иск Цымбалюк-Романовской к Джигарханяну

Московский районный суд отказал в полной мере в удовлетворении иска Виталины Цымбалюк-Романовской к актеру Армену Джигарханяну по защите ее чести и достоинства.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись около года назад. С тех самых пор между ними происходят судебные тяжбы и иные выяснения отношений. Отметим, что после расставания российский артист назвал свою бывшую супругу «воровкой», а Виталина подала в суд иск о защите чести и достоинства.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Виталина Цымбалюк-романовская требует три миллиона рублей за то, что артист назвал ее «воровкой» во время телепередачи «Пусть говорят».