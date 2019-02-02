Внук Пугачевой попросил денег у фанатов

Певец Никита Пресняков , внук Аллы Пугачевой , обратился к фанатам с просьбой об оказании материальной поддержки для записи песни и съемок клипа; в обмен исполнитель пообещал поклонникам процент с продажи трека.

«У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни To Stay и получить процент прибыли от нашей музыки!» — приводит слова Преснякова Ura.ru.

По его словам, для этого желающим нужно зарегистрироваться на указанном им сайте и поучаствовать в «Хит Фандинге». Пресняков сообщил, что цель сбора денег — собрать минимальную сумму, которой хватит на запись релиза и видео в Лос-Анджелесе.

На просьбу молодого артиста отреагировали по-разному. Так, многие поддержали Преснякова и даже похвалили за такой способ продвижения собственной группы. «Никитос, красавчик! Не у бабушки с мамой деньги просишь, а сам решаешь вопрос и ищешь выход из сложившейся ситуации, респект тебе за это и уважение», — отметил пользователь alexdolgov79.

Некоторых просьба музыканта разозлила. «Совсем обнаглел. Никит, ты у бабули попроси, у нее концерт скоро, цены на билеты бешеные. Даст, не обеднеет», — отметила Аксана Ка.