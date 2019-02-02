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Внук Пугачевой попросил денег у фанатов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Певец Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, обратился к фанатам с просьбой об оказании материальной поддержки для записи песни и съемок клипа; в обмен исполнитель пообещал поклонникам процент с продажи трека.
«У каждого из вас появился уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни To Stay и получить процент прибыли от нашей музыки!» — приводит слова Преснякова Ura.ru.
По его словам, для этого желающим нужно зарегистрироваться на указанном им сайте и поучаствовать в «Хит Фандинге». Пресняков сообщил, что цель сбора денег — собрать минимальную сумму, которой хватит на запись релиза и видео в Лос-Анджелесе.
На просьбу молодого артиста отреагировали по-разному. Так, многие поддержали Преснякова и даже похвалили за такой способ продвижения собственной группы. «Никитос, красавчик! Не у бабушки с мамой деньги просишь, а сам решаешь вопрос и ищешь выход из сложившейся ситуации, респект тебе за это и уважение», — отметил пользователь alexdolgov79.
Некоторых просьба музыканта разозлила. «Совсем обнаглел. Никит, ты у бабули попроси, у нее концерт скоро, цены на билеты бешеные. Даст, не обеднеет», — отметила Аксана Ка.
В середине января Максим Галкин раскритиковал 27-летнего Преснякова за жалобы на то, что его подписчиками в Instagram являются люди старшего поколения.
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Шоу-бизнес , Никита Пресняков , Максим Галкин , Алла Пугачева , РИА Ura.ru
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