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Ахеджакова ответила Галкину 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Пародия Максима Галкина заставила Лию Ахеджакову краснеть и выбежать из «Современника». Об этом сама актриса рассказала «Комсомольской правде».
«За что он так меня обрызгал?» — задалась она вопросом.
Ранее юморист спародировал Ахеджакову на юбилейном вечере ее коллеги Галины Волчек в театре «Современник». Галкин продемонстрировал Ахеджакову задающей вопросы президенту России Владимиру Путину о нелучшем финансовом положении граждан.
Народная артистка России отреагировала на это, обвинив юмориста в насмешках над ней и ее судьбой, а также заявила, что он «не имеет права» использовать ее имя, чтобы насмешить зрителей. Галкин ответил призывом «не лишать» его права на свободу слова и самовыражения.
Вчера Ахеджакова ответила на слова Галкина. Она заявила, что сначала смотрела пародию на себя «вся красная» и с «выскакивающим» сердцем, а затем «выбежала из зала, оделась и ушла».
«Об… стебал одну из ведущих актрис ("Современника". — Прим. ред.)», — посетовала она.
Комментарии
Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Галина Волчек , Владимир Путин , Максим Галкин , Комсомольская правда
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