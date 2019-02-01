Ахеджакова ответила Галкину

«За что он так меня обрызгал?» — задалась она вопросом.

Ранее юморист спародировал Ахеджакову на юбилейном вечере ее коллеги Галины Волчек в театре «Современник». Галкин продемонстрировал Ахеджакову задающей вопросы президенту России Владимиру Путину о нелучшем финансовом положении граждан.

Народная артистка России отреагировала на это, обвинив юмориста в насмешках над ней и ее судьбой, а также заявила, что он «не имеет права» использовать ее имя, чтобы насмешить зрителей. Галкин ответил призывом «не лишать» его права на свободу слова и самовыражения.

Вчера Ахеджакова ответила на слова Галкина. Она заявила, что сначала смотрела пародию на себя «вся красная» и с «выскакивающим» сердцем, а затем «выбежала из зала, оделась и ушла».