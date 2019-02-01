Начались съемки нового сезона популярной музыкальной программы «Голос. Дети». Музыкант и наставник шоу Валерий Меладзе в своем инстаграме поддержал певицу Светлану Лободу, которая подверглась резкой критике пользователей сети.
На Первом канале стартовали съемки нового сезона популярной музыкальной программы «Голос. Дети». Новый наставник проекта известная певица Светлана Лобода столкнулась с критикой пользователей сети, которые осудили руководство телеканала за неуместный выбор наставника детского конкурса.
Сама артистка подобные высказывания в свой адрес проигнорировала, тогда как Валерий Меладзе решил заступиться за коллегу и написал в своем инстаграме следующее:
«Света Лобода прекрасно отработала слепые прослушивания. Показала высокий профессионализм и была очень добра к детям».
Меладзе также опубликовал в своем инстаграме фотографию с Лободой и старшей дочерью популярной певицы Алсу Евой, которая побывала на съемках шоу и сфотографировалась со всеми наставниками. А в кастинге шоу приняла участие младшая дочь артистки — десятилетняя Микелла. Звездная мама часто выступает с девочками на сцене и делится трогательными видеороликами в своем инстаграме.
Как известно, являясь заслуженной артисткой Украины, Лобода уже была наставницей версии «Голос. Дети» у себя на родине в сезоне — 2012/2013.
Тогда коллегами певицы были лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка и народная артистка Украины Тина Кароль. Дойти до суперфинала удалось только одной подопечной Светланы — Элине Сосновской. Однако победу одержала воспитанница Скрипки Анна Ткач.
Совсем не удивителен выбор Лободы в качестве нового наставника «голоса» — в настоящий момент она является одной из самых успешных и популярных исполнительниц в России, свидетельством чего стало новогоднее шоу на Первом канале. Светлана была удостоена чести выступить с наступлением нового года. Ее номер «Суперзвезда» шел следом за новогодним обращением президента России Владимира Путина и государственным гимном страны.
После нее выступал «Король» отечественной поп-музыки Филипп Киркоров со своим суперхитом «Цвет настроения синий». Стоит отметить, что «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала: позже было показано ее выступление с композицией «Твои глаза».
В середине января этого года российско-украинская суперзвезда закатила скандал в подмосковном аэропорту «Шереметьево». Причиной этого стала ошибка в работе сотрудников вип-зала аэропорта, которые не встретили артистку в зоне паспортного контроля и она была вынуждена добираться до зала сама.
Артистка долго и строго отчитывала провинившихся сотрудников аэропорта, часто используя в своей речи мат. Кроме того, Лобода провела параллель с собственной работой, которой, по ее словам, она отдается полностью.
Прошлый 2018 год был очень богат для артистки на разные серьезные события. В мае певица родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса: первые слухи о интересном положении артистки стали звучать в начале марта, после того, как в российской прессе, были опубликованы фотографии певицы с музыкальной премии «Жара» в Москве.
Позже Светлана посетила церемонию вручения профессиональной музыкальной премии BraVo, проходившую в Кремлевском дворце. Получив награду в номинации «Певица года», она заявила о том, что уходит в «небольшой отпуск» для записи нового музыкального альбома, подготовки шоу и, самое важное, подготовке к рождению малыша.
Свою вторую дочь певица назвала необычным именем Тильда, тогда как имя отца ребенка артистка предпочла не раскрывать. Однако всезнающие поклонники Лободы уверены в том, что им является вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн, а имя малышки — очередное тому подтверждение.
На прошлой неделе Лобода провела сольный концерт в московском «Крокус Сити Холле». Изначально трехдневное мероприятие планировалось провести в октябре 2018 года, но проблемы со здоровьем певицы отложили его на несколько месяцев. Восстановившись, Лобода отработала концерт в январе. Среди знаменитых гостей были замечены артисты Николай Басков, Любовь Успенская, Алла Борисовна Пугачева с супругом Максимом Галкиным и предполагаемый отец ее дочери Тиль Линдеманн.
Позже артистка опубликовала в своем инстаграме фотографию синяков и ссадин на теле, подчеркнув, что эти травмы получены во время интенсивной работы на длившихся три дня выступлениях.
«Проснулась, посмотрела на себя в зеркало. Вот и закончился наш трехдневный марафон», — написала Светлана.