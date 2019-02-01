Пожаловалась Меладзе: Лободу раскритиковали на «Голосе»

Начались съемки нового сезона популярной музыкальной программы «Голос. Дети». Музыкант и наставник шоу Валерий Меладзе в своем инстаграме поддержал певицу Светлану Лободу , которая подверглась резкой критике пользователей сети.

На Первом канале стартовали съемки нового сезона популярной музыкальной программы «Голос. Дети». Новый наставник проекта известная певица Светлана Лобода столкнулась с критикой пользователей сети, которые осудили руководство телеканала за неуместный выбор наставника детского конкурса.

Сама артистка подобные высказывания в свой адрес проигнорировала, тогда как Валерий Меладзе решил заступиться за коллегу и написал в своем инстаграме следующее:

«Света Лобода прекрасно отработала слепые прослушивания. Показала высокий профессионализм и была очень добра к детям».

Меладзе также опубликовал в своем инстаграме фотографию с Лободой и старшей дочерью популярной певицы Алсу Евой, которая побывала на съемках шоу и сфотографировалась со всеми наставниками. А в кастинге шоу приняла участие младшая дочь артистки — десятилетняя Микелла. Звездная мама часто выступает с девочками на сцене и делится трогательными видеороликами в своем инстаграме.

Как известно, являясь заслуженной артисткой Украины , Лобода уже была наставницей версии «Голос. Дети» у себя на родине в сезоне — 2012/2013.

Тогда коллегами певицы были лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка и народная артистка Украины Тина Кароль . Дойти до суперфинала удалось только одной подопечной Светланы — Элине Сосновской. Однако победу одержала воспитанница Скрипки Анна Ткач.

Совсем не удивителен выбор Лободы в качестве нового наставника «голоса» — в настоящий момент она является одной из самых успешных и популярных исполнительниц в России, свидетельством чего стало новогоднее шоу на Первом канале. Светлана была удостоена чести выступить с наступлением нового года. Ее номер «Суперзвезда» шел следом за новогодним обращением президента России Владимира Путина и государственным гимном страны.

После нее выступал «Король» отечественной поп-музыки Филипп Киркоров со своим суперхитом «Цвет настроения синий». Стоит отметить, что «Суперзвезда» был не единственным номером Лободы в новогодней программе Первого канала: позже было показано ее выступление с композицией «Твои глаза».

В середине января этого года российско-украинская суперзвезда закатила скандал в подмосковном аэропорту «Шереметьево» . Причиной этого стала ошибка в работе сотрудников вип-зала аэропорта, которые не встретили артистку в зоне паспортного контроля и она была вынуждена добираться до зала сама.

Артистка долго и строго отчитывала провинившихся сотрудников аэропорта, часто используя в своей речи мат. Кроме того, Лобода провела параллель с собственной работой, которой, по ее словам, она отдается полностью.

Прошлый 2018 год был очень богат для артистки на разные серьезные события. В мае певица родила дочь в одной из клиник Лос-Анджелеса: первые слухи о интересном положении артистки стали звучать в начале марта, после того, как в российской прессе, были опубликованы фотографии певицы с музыкальной премии «Жара» в Москве.

Позже Светлана посетила церемонию вручения профессиональной музыкальной премии BraVo, проходившую в Кремлевском дворце. Получив награду в номинации «Певица года», она заявила о том, что уходит в «небольшой отпуск» для записи нового музыкального альбома, подготовки шоу и, самое важное, подготовке к рождению малыша.

Свою вторую дочь певица назвала необычным именем Тильда, тогда как имя отца ребенка артистка предпочла не раскрывать. Однако всезнающие поклонники Лободы уверены в том, что им является вокалист немецкой рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн, а имя малышки — очередное тому подтверждение.

Позже артистка опубликовала в своем инстаграме фотографию синяков и ссадин на теле, подчеркнув, что эти травмы получены во время интенсивной работы на длившихся три дня выступлениях.