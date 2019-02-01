Гагарина перенесла российский концерт из-за выступлений в Китае

Российская певица начала покорять Азию и не рассчитала сроки.

В итоге Гагарина осталась какое-то время работать в Китае, поскольку, видимо, это оказалось более выгодным. Так, из-за успеха в Китае певица перенесла запланированное на 10 февраля в Казани шоу на конец апреля, а концерт, который должен был состояться 16 марта в Минске, пройдет на 10 дней позже.

«Хочу заранее принести свои извинения за то, что так получается», — написала Гагарина в своем аккаунте в Instagram.

Певица добавила, что все билеты будут действительны, место проведения будет тем же, изменится только дата. Фанаты, в основном, с пониманием отнеслись к перемене планов, и пожелали Гагариной успехов в Китае.