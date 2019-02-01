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Гагарина перенесла российский концерт из-за выступлений в Китае 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Российская певица начала покорять Азию и не рассчитала сроки.
Звезда российской эстрады Полина Гагарина вынуждена была перенести часть концертов в России и Белоруссии из-за неожиданного успеха в Китае. Певица отправилась в Поднебесную накануне, и, вероятно, не ожидала, что получит столько предложений.
В итоге Гагарина осталась какое-то время работать в Китае, поскольку, видимо, это оказалось более выгодным. Так, из-за успеха в Китае певица перенесла запланированное на 10 февраля в Казани шоу на конец апреля, а концерт, который должен был состояться 16 марта в Минске, пройдет на 10 дней позже.
«Хочу заранее принести свои извинения за то, что так получается», — написала Гагарина в своем аккаунте в Instagram.
Певица добавила, что все билеты будут действительны, место проведения будет тем же, изменится только дата. Фанаты, в основном, с пониманием отнеслись к перемене планов, и пожелали Гагариной успехов в Китае.
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Шоу-бизнес , Полина Гагарина , Китай
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