Леонид Агутин признался, что медленно теряет зрение

Певец Леонид Агутин , недавно отметивший 50-летний юбилей, сделал серьезное заявление. Наставник «Голоса» неожиданно сообщил о проблемах со здоровьем. Оказалось, певец в последнее время стал плохо видеть.

— Мне стало трудно читать, — говорит певец. — Нужны очки, но я все никак не соберусь. Как говорят в народе: «Для того чтобы носить очки, мало быть умным, надо плохо видеть!» Все перед глазами расплывается. Долго читать стало тяжело. А ведь я тот человек, который прочитал в свое время шкаф. Люблю все, что подвернется, даже детективы порой. Хотя больше тяготею к русским писателям: Дина Рубина, Улицкая, Александр Иванов. Книги Довлатова у меня были разложены по всей квартире. Для каждого случая — свой томик.

Любовь к литературе у Агутина появилась в детстве. В то время он еще не предполагал, что станет большим музыкантом. А его мама и вовсе считала, что Леонид будет журналистом. Об этом периоде своей жизни он до сих пор вспоминает с ностальгией.

— Мое детство — бедное, но никакой трагедии из этого никогда не делал, — продолжает Леонид. — Жили мы тяжело, у нас не было лишних средств. Но сосиски с гречкой были, велосипед — тоже. Папа — музыкант — привозил ковбоев, индейцев и машинки из поездок. Впереди была куча планов. Я знал, что никогда в жизни не попаду в Америку и вообще за рубеж не поеду. Мы и английский язык учили только для того, чтобы песни «Битлз» понимать. Но видите, как все изменилось.

В Америку Агутин ездит регулярно — в Майами у него живет младшая дочь Лиза, которая пошла по стопам звездных родителей. У девушки есть собственная группа, с которой она планирует покорять мировой шоубизнес. Анжелика и Леонид этому только рады. Кстати, Агутин в очередной раз заявил: все ссоры с Варум придумывают нечистоплотные журналисты.

— Мы с женой — друзья, помимо всего остального, — признался Леонид. — Практически обо всем можем поговорить. На 95 процентов.

К слухам о постоянных разногласиях в семье Агутин уже привык. Развести звездную чету пытаются на протяжении всей их совместной жизни. Леонид стал относиться к этому с юмором.

— Я лет 15 назад читал детективное бульварное чтиво, там был человек, которого бандиты привязали к дереву в лесу, — говорит певец. — И вдруг в какой-то момент там появляются Агутин и Варум. Приезжают в лес на белом лимузине. Я вышел в стельку пьяный, во фраке, бабочка на плече. А следом Анжелика — с шампанским. Меня показали жлобом: дал по носу человеку, испражнился на него. А Анжелику — тупой как пробка. В общем, по идее автора этого чтива мы абсолютные дегенераты, отбросы общества, которые не знают, что делать со свалившейся на них популярностью. Это я к тому, что такую сцену написала писательница. А представляете, что могут придумать журналисты? Мы стали мультиками. Наверное, в этом что-то есть хорошее. Но не стоит принимать всерьез все, что о нас говорят.

Леонид не скрывает: муза к нему может прийти совершенно в неожиданных местах. Например, один из своих главных хитов — «Граница» — он сочинил в дороге.