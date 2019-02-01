Больной раком Юдашкин почти не говорит

Именитый кутюрье никогда не скрывал своих еврейских корней. Поэтому создание им коллекции люксовой иудаики кажется логичным. Корреспондент "Дни.ру" встретился с модельером.

Дизайнерские кипы из кожи и демина, с шитьем и с серебряными звездами Давида — в таких хоть в синагогу, хоть в свет. А еще очаровательные стаканы для кидуша — еврейского обряда освящения, который совершается перед вечерними и утренними трапезами Шаббата и праздников. Коллекция получилась впечатляющая!

Оценить эту красоту собрались самые известные и богатые в России сыны и дочери Израилевы — раввины, банкиры, предприниматели. С пейсами и бородами, в широкополых шляпах и традиционных ермолках — публика была элитная. Отец модельера — Абрам Иосифович Юдашкин, работавший полировщиком в издательстве, о подобном обществе у сына, наверное, и мечтать не мог.

"Все кошерное, конечно, даже не сомневайтесь!" — суетилась жена виновника торжества Марина Юдашкина, угощая гостей шампанским и десертами.

Сам же Валентин Абрамович почти не общался с гостями — он говорит шепотом с явно с трудом. Хотя и ослепительно улыбается. Он похудел и стал похож на подростка, хотя ему уже 55 лет.

Возможно, все дело в онкологическом заболевании модельера. о которой стало известно недавно.

Напомним, в 2016 году дизайнер не смог самостоятельно представить свою коллекцию на Неделе моды в Париже — его пришлось подменять дочери Галине. Говорили тогда, что-де Валентин Юдашкин попал в больницу и что ему назначена операция. Позже о том, что у модельера рак, сообщил Иосиф Кобзон . "Он упустил распространение метастазов, — рассказал певец незадолго до смерти. — Слава богу, доктору удалось спасти Валю. Правда, отняли почку, часть легкого, почистили желудок полностью".

Спустя время сам Юдашкин подтвердил, что борется с онкологией и признался, что попросил никого из близких не распространяться о диагнозе — болезни долго не знали даже сотрудники его модного дома.