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В разборки Ахеджаковой и Галкина втянули Дубовицкую 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая высказалась о конфликте юмориста Максима Галкина и артистки Лии Ахеджаковой. По мнению теледивы, породист должен задумываться над тем, кого он собирается изображать.
Дубовицкая сообщила, что не видела номер, который так обидел Ахеджакову, однако она с уверенность может сказать, что Галкин очень ответственно относится к профессии.
"Он не из тех, кто распыляется направо и налево, или плохо делает свою работу", — добавила она.
Также Регина Игоревна отметила, что пародируемый вправе рассердиться на юмориста, если номер получился злобным. А вот сказать или не сказать о своей обиде во всеуслышание — это выбор, который зависит от того насколько пародия была справедлива.
"Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию очень точно. Если номер сделан качественно, надо работать с ним дальше", — цитирует Дубовицкую Teleprogramma.pro.
Напомним, что Лия Ахеджакова стала героем передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, что нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети или то, как ее изображают на телевидении.
"Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин, пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами:
"Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", — подчеркнула Лия Ахеджакова.
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Шоу-бизнес , Регина Дубовицкая , Максим Галкин
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