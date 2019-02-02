Дубовицкая высказалась о конфликте Галкина и Ахеджаковой

«Я не видела пародию на Лию Ахеджакову. Поэтому конкретно по этому случаю ничего сказать не могу. Но я хорошо знаю Максима. Он не из тех, кто распыляется направо и налево, или плохо делает свою работу», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать конфликт Лии Ахеджаковой и Максима Галкина.

По словам Дубовицкой, аудитория хорошо воспринимает выступлении артиста, если его пародия точна, а в таком случае с номером нужно работать и дальше.

«Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает», — отметила она.

Ранее в интервью на Youtube-канале Ахеджакова обвинила Галкина в том, он пользовался ее именем, чтобы заработать дивиденды на своей пародии о том, как она «пристает к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!"». В ответ Галкин извинился, но попросил не лишать его права «на свободу слова и самовыражения».