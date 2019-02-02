Дубовицкая высказалась о конфликте Галкина и Ахеджаковой 

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая считает, что Максим Галкин хорошо делает свою работу пародиста, отметив при этом, что пародисту нужно задумываться над тем, кого он пародирует, сообщает Teleprogramma.pro.
«Я не видела пародию на Лию Ахеджакову. Поэтому конкретно по этому случаю ничего сказать не могу. Но я хорошо знаю Максима. Он не из тех, кто распыляется направо и налево, или плохо делает свою работу», — сказала она в ответ на просьбу прокомментировать конфликт Лии Ахеджаковой и Максима Галкина.
По словам Дубовицкой, аудитория хорошо воспринимает выступлении артиста, если его пародия точна, а в таком случае с номером нужно работать и дальше.
«Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает», — отметила она.
Ранее в интервью на Youtube-канале Ахеджакова обвинила Галкина в том, он пользовался ее именем, чтобы заработать дивиденды на своей пародии о том, как она «пристает к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!"». В ответ Галкин извинился, но попросил не лишать его права «на свободу слова и самовыражения».