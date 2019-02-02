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Дубовицкая прокомментировала скандал с Галкиным 

News.ru 11 часов назад
Фото: globallookpress.com
Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая прокомментировала конфликт пародиста Максима Галкина и актрисы Лии Ахеджаковой. По её словам, Галкин должен осознанно выбирать персонаж для пародии.
При этом она отметила, что артист в своей профессии всегда ответственно относится к работе.
«Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист или нет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию очень точно. Если номер сделан качественно, надо работать с ним дальше», — цитируют Дубовицкую «Дни.ру».
Ранее News.ru сообщал, что шоумен Максим Галкин обратился к актрисе Лии Ахеджаковой, после того как она раскритиковала его за пародии. Телеведущий ответил на её претензии, заявив, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.
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Шоу-бизнес , Регина Дубовицкая , Максим Галкин
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