«Чувства немного притупляются»: Гоген Солнцев пожаловался на пожилую супругу

Известный шоумен заметил, что даже ходил с женой к психоаналитику.

Известный шоумен Гоген Солнцев заметил, что у него уже не такая яркая половая жизнь со своей пожилой супругой Екатериной Терешкович, как это было в первые месяцы знакомства. «Чувства немного притупляются», — отметил он. Пока фрик боится предложить своей жене пригласить еще одну девушку в постель для разнообразия. По его мнению, жена может неправильно понять его посыл.

Не так давно они с Екатериной Терешкович были на приеме у психоаналитика. Специалист предложил им пожить гостевым браком. Пять дней вместе, а два дня раздельно. Однако сам Гоген против этого. По его словам, в таком случае его брак будет восприниматься как работа. Романтика и страсть, как он считает, могут просто совсем улетучиться.

Солнцев заметил, что к браку не в коем случае нельзя относиться, как к должностной инструкции. Фрик считает, что он человек спонтанный, а его супруга вообще «бабушка по имени хочу». Он уверен, что в молодости она на смогла насладиться всеми красками постельной жизни, сообщает «Собеседник»

Отметим, что многие россияне уверены, что Гоген Солнцев и его жена специально разыгрывают спектакль и никакой любви между ними нет. Фрик и его супруга постоянно мелькают на различных ток-шоу, где строят из себя влюбленных. не так давно даже прошла информация, что Гоген и его жена получают неплохие деньги за участие в ток-шоу. Сам Солнцев отмечал, что очень любит пожилую жену. Просто порой у них возникает недопонимание, из-за чего и случаются конфликты.