Юрий Лоза отказался от публичного празднования юбилея

Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза , отмечающий в пятницу 65-летие, не планирует праздновать юбилей в артистической традиции — концертом или премьерой композиции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС

"Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать, — признался музыкант. — В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать".

Лоза также уточнил, что намеренно не планирует что-либо к юбилею. "Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно", — сказал он.

По словам музыканта, сегодня для него "большая удача" найти новый сюжетный ход для песни. "Всего в мире насчитывается порядка 30 сюжетов, на которые можно написать песню, а остальное — вариации. Вот я написал сто песен, то есть на каждый сюжет уже написано по три-четыре-пять песен", — отметил он. К созданию новых композиций не располагает также то, что поклонники, привыкнув к доступности контента в интернете, не готовы платить за прослушивание, добавил Лоза.

Юрий Лоза начинал музыкальную карьеру в ансамбле "Спектр" и группах "Интеграл" и "Зодчие", с 1988 году выступает сольно. В его репертуаре — песни разных жанров: от романсов до рок-н-ролла. Наибольшую известность певцу принесли композиции "Плот", "Пой, моя гитара!" и "Девочка сегодня в баре". В последние три года активно выступает в качестве спикера в медиапространстве, особый резонанс вызвали его высказывания о зарубежных коллегах-музыкантах.