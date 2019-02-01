Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юрий Лоза отказался от публичного празднования юбилея 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: ТАСС
Певец, композитор и автор песен Юрий Лоза, отмечающий в пятницу 65-летие, не планирует праздновать юбилей в артистической традиции — концертом или премьерой композиции. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.
"Я искренне считаю, что после 50 все эти юбилеи надо сворачивать, — признался музыкант. — В моем случае уже написаны песни, я объехал всю страну, сына родил, дом построил, дерево посадил. Глобальных задач уже не осталось. И в 50 лет я дал пафосный концерт, записал его и решил с этого момента ничего активно не отмечать".
Лоза также уточнил, что намеренно не планирует что-либо к юбилею. "Я не затеваю никаких больших дел. Когда мы подгоняем события под даты, получается неестественно", — сказал он.
По словам музыканта, сегодня для него "большая удача" найти новый сюжетный ход для песни. "Всего в мире насчитывается порядка 30 сюжетов, на которые можно написать песню, а остальное — вариации. Вот я написал сто песен, то есть на каждый сюжет уже написано по три-четыре-пять песен", — отметил он. К созданию новых композиций не располагает также то, что поклонники, привыкнув к доступности контента в интернете, не готовы платить за прослушивание, добавил Лоза.
Юрий Лоза начинал музыкальную карьеру в ансамбле "Спектр" и группах "Интеграл" и "Зодчие", с 1988 году выступает сольно. В его репертуаре — песни разных жанров: от романсов до рок-н-ролла. Наибольшую известность певцу принесли композиции "Плот", "Пой, моя гитара!" и "Девочка сегодня в баре". В последние три года активно выступает в качестве спикера в медиапространстве, особый резонанс вызвали его высказывания о зарубежных коллегах-музыкантах.
ТАСС: последние новости
Ариана Гранде рассказала о причинах ошибки в своей татуировке на японском Семья Майкла Джексона назвала новые обвинения певца в педофилии "публичным линчеванием" THR: умер двукратный лауреат премии Grammy Джеймс Ингрэм
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Показаны роскошные интерьеры жилья Арашукова
Происшествия
Отец за сыном: арестован Рауль Арашуков
Происшествия Статьи
«Сосулям» Матвиенко дали объяснение
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение