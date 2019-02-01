«Виноват мужчина»: Николай Басков заступился за Викторию Лопыреву

По мнению певца, во время ухаживаний, модель могла не знать о том, что Игорь Булатов женат.

После того, как стало известно имя отца будущего ребенка модели Виктории Лопыревой , на звезду обрушились потоки критики и обвинений. И до сих пор личную жизнь будущей мамы не обсуждает только ленивый.

И вот за Викторию решил заступиться Николай Басков , долгое время называвший светскую львицу своей невестой. По словам артиста, ситуация, в которую с такой легкостью обсуждает общественность, не так проста: все шишки и обвинения достались Виктории, он уверен, что виноват в произошедшем мужчина. Певец не исключает и того варианта, что во время отношений с Игорем Булатовым, Лопырева могла не знать о семье ухажера.

Как рассказывает артист, сейчас рядом с Викторией находится не тот мужчина, с которым она будет счастлива. Ведь если бизнесмен так поступил со своей первой супругой, то в будущем и сама Вика может оказаться в таком же положении.

Кроме того, певец заверил, что свадьбу бывшей подруги и бизнесмена он вести не собирается, хотя и поддерживает дружеские отношения с Лопыревой. Артист даже заметил некоторую тенденцию: как только он расстается с девушками, их личная жизнь налаживается.