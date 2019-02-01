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«Виноват мужчина»: Николай Басков заступился за Викторию Лопыреву 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
По мнению певца, во время ухаживаний, модель могла не знать о том, что Игорь Булатов женат.
После того, как стало известно имя отца будущего ребенка модели Виктории Лопыревой, на звезду обрушились потоки критики и обвинений. И до сих пор личную жизнь будущей мамы не обсуждает только ленивый.
И вот за Викторию решил заступиться Николай Басков, долгое время называвший светскую львицу своей невестой. По словам артиста, ситуация, в которую с такой легкостью обсуждает общественность, не так проста: все шишки и обвинения достались Виктории, он уверен, что виноват в произошедшем мужчина. Певец не исключает и того варианта, что во время отношений с Игорем Булатовым, Лопырева могла не знать о семье ухажера.
Как рассказывает артист, сейчас рядом с Викторией находится не тот мужчина, с которым она будет счастлива. Ведь если бизнесмен так поступил со своей первой супругой, то в будущем и сама Вика может оказаться в таком же положении.
Кроме того, певец заверил, что свадьбу бывшей подруги и бизнесмена он вести не собирается, хотя и поддерживает дружеские отношения с Лопыревой. Артист даже заметил некоторую тенденцию: как только он расстается с девушками, их личная жизнь налаживается.
А вот сам артист пока остается в одиночестве, но надежды не теряет. По словам артиста, Павел Глоба напророчил ему, что свое счастье «натуральный блондин» найдет после 42 лет. Но уже выдвигает ряд требований к будущей избраннице. Ему от возлюбленной нужны забота, внимание, а также будущая супруга Баскова должна понимать, что Николай — артист. Не исключает певец и того, что его избранницей может стать иностранка, пишет «Собеседник».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Николай Басков , Виктория Лопырева , Павел Глоба , ИД "Собеседник"
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