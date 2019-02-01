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Брюс Уиллис останется без роскошного поместья 

Lenta.ru 51 минуту назад
63-летний голливудский актер Брюс Уиллис выставил на продажу свой дом под Нью-Йорком. Об этом говорится в поступившем в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизе риелторского портала TopTenRealEstateDeals.
Поместье с собственным садом, бассейном и теннисным кортом Уиллис оценивает в 12,95 миллиона долларов (порядка 850 миллионов рублей). На участке в девять гектаров расположены четыре жилых дома: три гостевых и один хозяйский, площадью около 9000 квадратных метров.
Причиной решения о продаже стал переезд семьи актера в Калифорнию.
Брюс Уиллис известен своими ролями в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Неуязвимый», «Армагеддон» и др. Актер активно инвестировал в американскую недвижимость, продавая и покупая объекты по всей стране.
Ранее в 2018-м Уиллис продал еще одно поместье — в штате Айдахо. Изначально недвижимость была выставлена на продажу за 15 миллионов долларов, однако найти покупателя удалось только за 5,5 миллиона.
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Шоу-бизнес , Видео , Брюс Уиллис , Lenta.ru
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