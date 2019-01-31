Пережившая контакт с НЛО Лель заявила о планете своих клонов

Катя Лель рассказала подробности своего взаимодействия с представителями внеземных цивилизаций. Певица вступила в контакт с НЛО 28 лет назад.

Катя поведала, что в 16-лет пережила тяжелейшее потрясения. Инопланетяне наведались к ней, когда она ужинала с семьей.

"Мы сели за стол. У нас большой дом, я сидела у окна. И вдруг взгляд наш заострился на каком-то свечении за окном. Три огненных красно-желтых луча опускаются в центр круга светящегося. Что потом произошло… Тишина… Я первая очнулась, все смотрят на меня", — вспоминает артистка.

Придя в себя Лель недосчиталась нескольких зубов.

"На следующий день, после того как забрали зубы, я стала слышать голоса. Со мной стали выходить на контакт", — заявила знаменитость и добавила, что не понимала язык пришельцев.

Через девять дней представители другой планеты вновь вышли на контакт с будущей звездой. Ночью они забрали ее прямо из спальни.

"Когда я очутилась у них на корабле. я была заторможенная. Я стала что-то понимать. Я вижу ботинки, мужские ботинки. Очень спокойный, приятный голос, лет тридцати. Подходит ко мне. Человеческий облик. Берет меня за руку", — добавила знаменитость.

Лель сообщила, что пришельцы хотели забрать ее для выполнения какой-то миссии, но ей удалось уговорить их оставить ее на земле. Также артистка заявила, что зубы — это такой чип, по которому можно считать все. Она не исключает, что инопланетяне использовали их, чтобы создать планету ее клонов.

Отец знаменитости долгое время называл рассказы дочери о пришельцах глупостью. Однако странное событие, заставило его поверить и даже попросить прощения у наследницы.

"На моих глазах из папиных пальцев ложка выбивается. Три его пальца в кипящую воду опускают, где варилось мясо. Я подбегаю, говорю: "Папа, что ты делаешь?" И вытаскиваю. Он на меня смотрит: "Я что сошел с ума? А мне не больно", — говорит Лель в интервью изданию Super, которое размещено на сайте YouTube.

В конце беседы Катя Лель дала совет скептикам, которые сомневаются в правдивости ее истории. "Люди, мои дорогие, не нужно смеяться и прикалываться. Знаете, как непредсказуем наш мир. Вчера выбрали меня, завтра выберут вас. Лучше ко всему относиться спокойно и разумно. Однозначно понятно — нас слышат, нас видят, за нами наблюдают. Лучше уважать друг друга. Смеяться — это самое последнее", — заявила она.