Журнал Star: Кейт Миддлтон перестала есть из-за разлада с Меган Маркл

Последние несколько месяцев британская королевская семья страдает из-за слухов о непрекращающемся конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Таблоиды наперебой сообщали о сложном характере жены принца Гарри и заявляли, что именно после конфликта с Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию. А совсем недавно выяснилось, что пару не пригласили на день рождения герцогини Кембриджской.

Как рассказал источник в королевских кругах, разлад в отношениях с новоявленной родственницей не мог не сказаться на самочувствии Кейт Миддлтон. Из-за стресса супруга принца Уильяма почти не может есть. В последние несколько недель она выглядит исхудавшей, как никогда.

«Она худая до боли и, кажется, стареет буквально на глазах. Все знают, что это из-за Меган», — сообщил инсайдер.

Он отметил, что для Миддлтон отказ от пищи — обычная реакция на беспокойство, однако в этот раз все зашло слишком далеко.

Между тем, Маркл относится к своей новой роли жены принца с таким энтузиазмом, что не замечает последствий своих поступков.