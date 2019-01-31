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Журнал Star: Кейт Миддлтон перестала есть из-за разлада с Меган Маркл 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ФОТО: REUTERS/JANE BARLOW, PAUL GROVER
Последние несколько месяцев британская королевская семья страдает из-за слухов о непрекращающемся конфликте между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Таблоиды наперебой сообщали о сложном характере жены принца Гарри и заявляли, что именно после конфликта с Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские покидают Кенсингтонский дворец и переезжают в новую резиденцию. А совсем недавно выяснилось, что пару не пригласили на день рождения герцогини Кембриджской.
Как рассказал источник в королевских кругах, разлад в отношениях с новоявленной родственницей не мог не сказаться на самочувствии Кейт Миддлтон. Из-за стресса супруга принца Уильяма почти не может есть. В последние несколько недель она выглядит исхудавшей, как никогда.
«Она худая до боли и, кажется, стареет буквально на глазах. Все знают, что это из-за Меган», — сообщил инсайдер.
Он отметил, что для Миддлтон отказ от пищи — обычная реакция на беспокойство, однако в этот раз все зашло слишком далеко.
Между тем, Маркл относится к своей новой роли жены принца с таким энтузиазмом, что не замечает последствий своих поступков.
«Принц Уильям пытался поговорить с принцем Гарри об этой проблеме, но даже Гарри наконец признал, что не может контролировать этот «ураган Меган», — пишет портал New Idea со ссылкой на журнал Star.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
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