Агата Муцениеце сообщила о болезни сына

Агате Муцениеце пришлось взять вынужденный отпуск. У сына Павла Прилучного и Агаты Муцениеце гнойный отит.

6-летний сын актёрской пары не устаёт радовать родителей успехами. Малыш занимается тэквондо, легко садится на поперечный шпагат и живо интересуется работой родителей. Тимофей периодически просится с ними на съемочную площадку. Но сейчас у ребёнка постельный режим.

«У Тимофея гнойный отит, воспалительный процесс, что очень неприятно и болезненно. Он пьёт курс антибиотиков и уже пошёл на поправку. Но ситуация усугубилась тем, что наша бессменная няня, которая с детьми с первого года жизни, тоже приболела. Мы с Пашей пытаемся организовать жизнь семьи с учётом этих обстоятельств. Благо, у меня все проекты в разработке и я могу позволить себе побыть дома с детьми. Надеюсь, Тима скоро окончательно выздоровеет. Хотя на любимый поперечный шпагат он уже и так садится — болезнь ему не помеха!» — рассказала News.ru Агата Муцениеце.

Актриса заметила также, что решила отдохнуть от соцсетей после ряда новостей о том, что Павел Прилучный якобы избил супругу. Муцениеце сначала пыталась опровергнуть слухи, а затем решила изменить отношение к ситуации.