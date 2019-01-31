Ахеджакова прокомментировала спор с Галкиным

Актриса отметила, что спор с юмористом не стоит такого активного обсуждения и назвала его "ерундой".

"Вы не представляете, сколько звонков сегодня! Видимо, не о чем говорить совершенно", — заявила Ахеджакова.

Ранее Ахеджакова в интервью YouTube-каналу "Культура памяти" заявила, что Галкин "не имеет права" пользоваться ее именем, чтобы "насмешить зрителя. Телеведущий в свою очередь ответил, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.