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Ахеджакова прокомментировала спор с Галкиным 

Р-Спорт 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Актриса Лия Ахеджакова прокомментировала конфликт с телеведущим Максимом Галкиным из-за использования ее образа в выступлениях, сообщает ТВЦ.
Актриса отметила, что спор с юмористом не стоит такого активного обсуждения и назвала его "ерундой".
"Вы не представляете, сколько звонков сегодня! Видимо, не о чем говорить совершенно", — заявила Ахеджакова.
Ранее Ахеджакова в интервью YouTube-каналу "Культура памяти" заявила, что Галкин "не имеет права" пользоваться ее именем, чтобы "насмешить зрителя. Телеведущий в свою очередь ответил, что в свободном обществе, за которое выступает сама актриса, пародии не запрещены.
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Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Максим Галкин , ТВ Центр
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