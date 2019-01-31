От тяжелобольной Инны Макаровой скрывают смерть Баталова

Легендарной актрисе Инне Макаровой исполнилось 92 года. Несколько лет назад у народной артистки начала быстро прогрессировать болезнь — ее стала покидать память, в быту она ведет себя как ребенок и говорит, что видит умерших родных. Как рассказала дочь Инны Владимировны Наталья Бондарчук , пожилая актриса все еще помнит стихи и великолепно их читает, вместе с дочерью часто поет романсы.

Но волноваться женщине нельзя ни в коем случае. Дочь старается ничем не расстраивать родительницу, поэтому не рассказывает ей, если из жизни уходят ее хорошие друзья.

«Когда умирает кто-то из ее друзей — вот как, например, ушел Алексей Баталов, мы маме не говорим. Мне кажется, что она не очень поймет, что случилось», — признается Наталья Бондарчук.

До болезни Инна Макарова всегда была очень самостоятельной женщиной. Звезда кинофильмов «Молодая гвардия» и «Девчата», не разрешала, бывало, даже подать ей руку, когда выбиралась из автомобиля, и заявляла, что меньше всего хочет оказаться кому-нибудь в тягость. Но сейчас актриса стала совершенно беззащитна. Одну ее оставлять нельзя: днями и ночами за ней присматривает домработница или сиделка, пишет сайт «Дни.ру».

Напомним, Алексей Баталов скончался в июне 2017 года. Народному артисту было 88 лет.