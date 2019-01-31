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Андрей Разин заявил, что его чуть не убили представители клана Арашуковых 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известный продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин на своей страничке в социальной сети Instagram оставил гневный пост, который был адресован клану Арашуковых. Отметим, что накануне были задержаны сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков и его отец, депутат парламента и советник генерального директора ООО «Газпром Межрегионгаз» Рауль Арашуков.
Разин опубликовал снимок, на котором Рауль Арашуков получает орден от патриарха в присутствии исполняющего главы Санкт-Петербурга. Он заметил, что этот человек 18 лет грабил страну, а его награждали медалями и не стеснялись этого. Продюсер сказал, что он еще в 2001 году обращал внимание властей всех уровней на беспредел, который творили представители этого клана.
Разин заметил, что не понимает, почему власти не прислушивались к его словам. Он добавил, что его самого чуть не убили и наконец, спустя 18 лет, власть проснулась и обратила внимание на этих людей.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Андрей Разин , Рауль Арашуков , Газпром Межрегионгаз
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