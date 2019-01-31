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Брэд Питт и Анджелина Джоли тайно встретились впервые за два года 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Брэд Питт встретился в Лос-Анджелесе с Анджелиной Джоли. Пара, которую не видели вместе с момента объявления о разводе, провела вместе около трех часов, решая юридические вопросы.
На встрече присутствовали также представители Джоли и Питта. Актеры рассчитывали скрыть свою встречу от широкой общественности, однако сделать этого не удалось. Анджелина сумела уйти незамеченной, но Брэда папарацци все же засняли выходящим из адвокатской конторы в Беверли-Хиллз. Кроме того, в прессу попала сделанная через окно фотография помещения, где находились экс-супруги.
О том, что Питт и Джоли разводятся, стало известно в сентябре 2016 года. Тогда актриса обвинила мужа в чрезмерном пристрастии к спиртному. Как отмечает журнал Who, возможно, некоторое потепление в отношениях артистов наметилось после того, как они смогли заключить соглашение об опеке над шестерыми наследниками.
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Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Лос-Анджелес
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