Брэд Питт и Анджелина Джоли тайно встретились впервые за два года

На встрече присутствовали также представители Джоли и Питта. Актеры рассчитывали скрыть свою встречу от широкой общественности, однако сделать этого не удалось. Анджелина сумела уйти незамеченной, но Брэда папарацци все же засняли выходящим из адвокатской конторы в Беверли-Хиллз. Кроме того, в прессу попала сделанная через окно фотография помещения, где находились экс-супруги.

О том, что Питт и Джоли разводятся, стало известно в сентябре 2016 года. Тогда актриса обвинила мужа в чрезмерном пристрастии к спиртному. Как отмечает журнал Who, возможно, некоторое потепление в отношениях артистов наметилось после того, как они смогли заключить соглашение об опеке над шестерыми наследниками.