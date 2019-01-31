Собчак вступилась за Галкина в скандале с Ахеджаковой

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ксения Собчак встала на защиту Максима Галкина . Экс-кандидат в президенты РФ заказала юмористу пародию на себя. В Сети продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг пародии Максима Галкина на Лию Ахеджакову . Артист показал вариант возможного разговора Ахеджаковой с президентом страны на юбилее Галины Волчек . Зал остался доволен увиденным. Народная артистка Лия Ахеджакова, присутствовавшая на юбилее, спустя полтора месяца выступила с заявлением. По мнению артистки, Галкин пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя — это возмутило Ахеджакову. Ксения Собчак поддержала коллегу в праве заниматься своей непосредственной работой. И заказала пародию на себя. «Сделай на меня пародию. Я мечтаю. За выслугу лет», — написала она под постом Максима Галкина. Тот обещал подумать. Ранее News.ru писал, что Максим Галкин отказался приносить извинения Лией Ахеджаковой. Супруг Аллы Пугачёвой заверил, что не будет спрашивать у кого-либо разрешения делать пародии.