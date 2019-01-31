Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак вступилась за Галкина в скандале с Ахеджаковой 

News.ru 1 час назад
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ксения Собчак встала на защиту Максима Галкина. Экс-кандидат в президенты РФ заказала юмористу пародию на себя.
В Сети продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг пародии Максима Галкина на Лию Ахеджакову. Артист показал вариант возможного разговора Ахеджаковой с президентом страны на юбилее Галины Волчек. Зал остался доволен увиденным. Народная артистка Лия Ахеджакова, присутствовавшая на юбилее, спустя полтора месяца выступила с заявлением. По мнению артистки, Галкин пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя — это возмутило Ахеджакову.
Ксения Собчак поддержала коллегу в праве заниматься своей непосредственной работой. И заказала пародию на себя.
«Сделай на меня пародию. Я мечтаю. За выслугу лет», — написала она под постом Максима Галкина.
Тот обещал подумать.
Ранее News.ru писал, что Максим Галкин отказался приносить извинения Лией Ахеджаковой. Супруг Аллы Пугачёвой заверил, что не будет спрашивать у кого-либо разрешения делать пародии.
News.ru: последние новости
Винокур призвал Ахеджакову не обижаться на пародии Собчак вступилась за Галкина в скандале с Ахеджаковой Ани Лорак оформила развод с мужем
Комментарии1
Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Ксения Собчак , Галина Волчек , Максим Галкин , Алла Пугачева
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Комик возглавил президентский рейтинг на Украине
Украина В мире
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский мэр попал на видео при получении взятки
Происшествия
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение