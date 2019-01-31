Собчак вступилась за Галкина в скандале с Ахеджаковой 

Ксения Собчак встала на защиту Максима Галкина. Экс-кандидат в президенты РФ заказала юмористу пародию на себя.
В Сети продолжают обсуждать скандал, разгоревшийся вокруг пародии Максима Галкина на Лию Ахеджакову. Артист показал вариант возможного разговора Ахеджаковой с президентом страны на юбилее Галины Волчек. Зал остался доволен увиденным. Народная артистка Лия Ахеджакова, присутствовавшая на юбилее, спустя полтора месяца выступила с заявлением. По мнению артистки, Галкин пользоваться её именем, чтобы насмешить зрителя — это возмутило Ахеджакову.
Ксения Собчак поддержала коллегу в праве заниматься своей непосредственной работой. И заказала пародию на себя.
«Сделай на меня пародию. Я мечтаю. За выслугу лет», — написала она под постом Максима Галкина.
Тот обещал подумать.
Ранее News.ru писал, что Максим Галкин отказался приносить извинения Лией Ахеджаковой. Супруг Аллы Пугачёвой заверил, что не будет спрашивать у кого-либо разрешения делать пародии.