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Вдова Табакова призналась, что перестала бояться смерти 

Teleprogramma.pro 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актриса Марина Зудина потеряла муже еще до того, как ей исполнилось 53 года. Говоря о своей скорби и утрате, вдова Олега Табакова не стала скрывать, что и в ее жизни произошла переоценка ценностей. Теперь Марина Вячеславовна не боится смерти, понимание этого пришло к ней после того, как провела рядом с мужем чуть более ста дней.
Актриса не сомневается, что души бессмертны, а сама сметь — это не еще окончание жизни, а всего лишь переход в новое измерение.
«Сегодня я не боюсь смерти», — приводит woman.ru слова Марины Зудиной.
Высказалась актриса и об одиночестве, заявив, что пусть рядом с ней и нет мужчины, который мог бы стать для нее опорой и поддержкой, она обрела покой благодаря своему сыну Павлу и двенадцатилетней дочке Маше. Дети сделали все для того, чтобы их мама смогла принять смерть любимого человека. Однако, несмотря на это, скорбь супруги покойного артиста не утихает. По словам Марины Вячеславовны, со стороны многим может показаться, что она уже смирилась с его кончиной и пережила утрату, но это не так.
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Шоу-бизнес , Марина Зудина , Олег Табаков , Woman.ru
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