Лорак официально развелась с мужем

Суд расторг брак певицы Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Об этом сообщает ТСН.

Заседание прошло 31 января в Шевченковском районном суде Киева. Он продлилось около 15 минут. Адвокаты экс-супругов отказались давать комментарии.

Пресс-секретарь инстанции уточнила, что суд рассматривал только иск о разводе, иски об опеке над ребенком и разделе имущества Лорак и Налчаджиоглу пока не подавали.

В прошлом году в СМИ появилось видео с Налчаджиоглу и неизвестной девушкой, якобы киевлянкой Яной Беляевой, снятое в караоке-клубе. Ролик демонстрирует, как мужчина обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку. Также на записи видно, что они вместе собираются покинуть заведение.

Сама Беляева опровергла слухи о романтических отношениях с Налчаджиоглу. По ее словам, они общаются и иногда видятся, но только в компании общих друзей.

В декабре стало известно, что Лорак подала на развод.

Певица познакомилась с Налчаджиоглу в 2005 году в Анталии, в 2006-м он переехал на Украину, а в 2009-м они поженились. В 2011 году у пары родилась дочь.