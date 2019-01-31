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Фанаты раскритиковали Диму Билана за видео с сигаретой 

Teleprogramma.pro 36 минут назад
Фото: Instagram
Поклонники Димы Билана не оценили видео со съемок его нового клипа из-за сигареты, которая появляется в кадре. Певец опубликовал видео на своей странице в Instagram. Небольшую запись Билан сделал прямо с экрана камеры, на которую снимался ролик.
Но фанаты не оценили такую оперативность певица, который в подписи к посту указал, что не хочет «дожидаться» окончательной версии, поэтому выложил сырой материал. Вместо этого его раскритиковали — за курение в кадре. Билан все пару десятков секунд на видео крутит в пальцах сигарету.
Фанаты призвали его не пропагандировать эту вредную привычку, и высказали надежду, что это было необходимо только для художественного образа. «Билан кумир для многих молодых людей, и из-за его творческого курения в кадре, многие молодые люди могут закурить.
И это очень плохо, даже более чем плохо, это отвратительно…», «Куришь, надеюсь не в затяжку? электронная сигарета не вредит здоровью, а клип офигенный, брутал, эмоции зашкаливают», «Вы курите?», — написали поклонники в комментариях.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан
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