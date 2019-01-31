Фанаты раскритиковали Диму Билана за видео с сигаретой

Поклонники Димы Билана не оценили видео со съемок его нового клипа из-за сигареты, которая появляется в кадре. Певец опубликовал видео на своей странице в Instagram . Небольшую запись Билан сделал прямо с экрана камеры, на которую снимался ролик.

Но фанаты не оценили такую оперативность певица, который в подписи к посту указал, что не хочет «дожидаться» окончательной версии, поэтому выложил сырой материал. Вместо этого его раскритиковали — за курение в кадре. Билан все пару десятков секунд на видео крутит в пальцах сигарету.

Фанаты призвали его не пропагандировать эту вредную привычку, и высказали надежду, что это было необходимо только для художественного образа. «Билан кумир для многих молодых людей, и из-за его творческого курения в кадре, многие молодые люди могут закурить.