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«Пошли вон!»: Фатеева погнала поганой метлой ненавистных детей и внуков 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Наталья Николаевна давно отреклась от самых родных. Даже в свой день рождения актриса не пожелала выслушать поздравления от детей и внуков: стоило им позвонить — тут же бросила трубку. Хорошо еще хоть не обматерила, от нее можно было ожидать!
О том, что бы прийти и поздравить ее лично, и речи нет — Наталья Фатеева уже много лет не пускает никого из родственников на порог своей роскошной пятикомнатной квартиры. Исключение сделала лишь когда сломала тазобедренный сустав и ей нужна была помощь. Но как только пошла на поправку, погнала поганой метлой и дочь, и сына.
"Пошли вон!", "Ходят тут, кто вас звал!" — кричала, как говорят, артистка на детей.
Наталья Фатеева не любит отпрысков с момента по явления их на свет. Старшую дочку после развода она оставила жить с родителями первого мужа. Сына Владимира от брака с Владимиром Басовым и дочку Наталью, которую родила от космонавта Бориса Егорова, растили ее родители. Актриса не раз признавалась, что дети были нежеланными и только мешали строить ей карьеру в кино.
Внуки еще больше озлобили Фатееву. Дочку, которая в 16 лет родила ребенка, актриса вынудила от него отказаться в роддоме. Мальчика в итоге вырастили родители зятя и сегодня про свою знаменитую родню он и слышать не хочет. А сына, решившего обзавестись наследником, Фатеева и вовсе выгнала из дома с молодой женой.
"Как ни грустно это сознавать, мы, дети и внуки Натальи Николаевны, не очень-то ее интересуем. Фатеевой никто не нужен. Она нас всех прогнала, — цитирует сына актрисы журнал "Откровения звезд". — И единственные живые существа, с которыми мать находит общий язык, это бездомные кошки. Она варит для них огромные кастрюли супа, разливает по баночкам и разносит по помойкам".
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Шоу-бизнес , Наталья Фатеева , Владимир Басов , Борис Егоров
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