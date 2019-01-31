Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов» 

Партнерский материал 38 минут назад
Группа BrainStorm на своем Youtube канале представила новый клип на песню «Мотив», которая была написана композитором Артемом Михаенкиным специально к главному фильму Дня всех влюбленных — «Семь ужинов».
«Песня Артема отлично впишется в наш репертуар, хотя для нас это такой немного взгляд со стороны на наше творчество. Что примечательно, припев песни можно отлично адаптировать под любую страну, куда мы поедем с гастролями, — говорит Ренарс Кауперс, группа Brainstorm. — Попробуйте пропеть припев «Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та» с разными акцентами».
пресс-служба
Это комедия Кирилла Плетнева о супружеской паре на грани развода, которую играют Полина Максимова и Роман Курцын. По задумке режиссера, молодые люди пытаются спасти отношения за семь очень необычных ужинов.
«У фильма очень интересная задумка — не сдаваться и найти оригинальный способ попробовать восстановить отношения, когда, казалось бы, все пропало и развод неминуем. Безумно интересно посмотреть кино, тем более, что в фильме много музыки, которая подчеркивает эмоции героев еще сильней, — рассказывают музыканты BrainStorm. — Мы планируем быть на премьере в полном составе, и вместе со всеми увидеть фильм».
пресс-служба
Музыканты группы BrainStorm не только исполнили песню, но и снялись в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной. В заглавном музыкальном видео «Мотив» собраны самые эмоциональные и чувственные фрагменты картины.
пресс-служба
Фильм «Семь ужинов» выйдет в прокат в День всех влюблённых — 14 февраля.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Полина Максимова , Кирилл Плетнев , Роман Курцын
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»
Шоу-бизнес
России грозит отключение от интернета
Интернет Наука и техника
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Иран показал копии американского стелс-беспилотника
Армия Оружие
Мать Собчак потребовали привлечь за разжигание розни
Общество Политика
Полет уникального двойного истребителя сняли на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение