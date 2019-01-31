BrainStorm показали клип «Мотив» с кадрами из фильма «7 ужинов»

Группа BrainStorm на своем Youtube канале представила новый клип на песню «Мотив», которая была написана композитором Артемом Михаенкиным специально к главному фильму Дня всех влюбленных — «Семь ужинов».

«Песня Артема отлично впишется в наш репертуар, хотя для нас это такой немного взгляд со стороны на наше творчество. Что примечательно, припев песни можно отлично адаптировать под любую страну, куда мы поедем с гастролями, — говорит Ренарс Кауперс, группа Brainstorm. — Попробуйте пропеть припев «Та-та-та-та-та, та-та-та-та-та» с разными акцентами».

пресс-служба

«У фильма очень интересная задумка — не сдаваться и найти оригинальный способ попробовать восстановить отношения, когда, казалось бы, все пропало и развод неминуем. Безумно интересно посмотреть кино, тем более, что в фильме много музыки, которая подчеркивает эмоции героев еще сильней, — рассказывают музыканты BrainStorm. — Мы планируем быть на премьере в полном составе, и вместе со всеми увидеть фильм».

пресс-служба

Музыканты группы BrainStorm не только исполнили песню, но и снялись в финальной сцене картины, съемка которой проходила в одном из московских парков прошлой весной. В заглавном музыкальном видео «Мотив» собраны самые эмоциональные и чувственные фрагменты картины.

пресс-служба

Фильм «Семь ужинов» выйдет в прокат в День всех влюблённых — 14 февраля.