Известный кинорежиссер Марлен Хуциев продолжит лечение в больнице еще как минимум две недели, сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов России.
В канун Нового года стало известно о госпитализации кинорежиссера и его супруги в одну из московских клиник. В Союзе кинематографистов агентству рассказали, что они проходят профилактическое обследование. 4 января супруга Хуциева скончалась в больнице.
"Марлен Мартынович находится сейчас в военном госпитале, где останется еще недели на две как минимум. Состояние его здоровья нормальное", — сказал представитель Союза кинематографистов.
Хуциев — советский и российский режиссер, снявший фильмы, которые вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа — "Застава Ильича", "Июльский дождь". Хуциев — народный артист СССР, президент Гильдии кинорежиссеров России.