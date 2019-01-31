Марлен Хуциев останется в больнице еще на две недели

В канун Нового года стало известно о госпитализации кинорежиссера и его супруги в одну из московских клиник. В Союзе кинематографистов агентству рассказали, что они проходят профилактическое обследование. 4 января супруга Хуциева скончалась в больнице.

"Марлен Мартынович находится сейчас в военном госпитале, где останется еще недели на две как минимум. Состояние его здоровья нормальное", — сказал представитель Союза кинематографистов.

Хуциев — советский и российский режиссер, снявший фильмы, которые вошли в "золотой фонд" отечественного кинематографа — "Застава Ильича", "Июльский дождь". Хуциев — народный артист СССР, президент Гильдии кинорежиссеров России.