Винокур обратился к Ахеджаковой

«Прошу Лиичку не обижаться», — подчеркнул Винокур.

Он отметил, что объектами пародий становятся только действительно популярные люди. По словам юмориста, он любит и Ахеджакову, и Галкина и считает их обоих талантливыми.

Винокур рассказал, что еще Анатолий Папанов называл пародию «популяризацией для артиста».

Ранее Ахеджакова пожаловалась на юмористический монолог Максима Галкина, заявив, что он не имеет права пользоваться ее именем, чтобы смешить зрителя. По ее мнению, Галкин решил посмеяться не только над ней, но и над ее «очень трудной позицией».

Юморист в ответ попросил Ахеджакову «не лишать его права на свободу слова и самовыражения». Он подчеркнул, что сама актриса долгие годы борется именно за эти права. По словам Галкина, он не высмеивает героев своих пародий, а «иронизирует над явлениями и отношениями».