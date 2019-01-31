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Винокур обратился к Ахеджаковой 

Рамблер 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Юморист Владимир Винокур попросил актрису Лию Ахеджакову не обижаться на пародию Максима Галкина. Об этом сообщает «Ура.ру».
«Прошу Лиичку не обижаться», — подчеркнул Винокур.
Он отметил, что объектами пародий становятся только действительно популярные люди. По словам юмориста, он любит и Ахеджакову, и Галкина и считает их обоих талантливыми.
Винокур также рассказал, что на его пародии никто не обижался: ни Муслим Магомаев, ни Лев Лещенко, ни Вахтанг Кикабидзе. А Людмиле Зыкиной пародия понравилась так сильно, что она подарила юмористу цветы.
Винокур рассказал, что еще Анатолий Папанов называл пародию «популяризацией для артиста».
Ранее Ахеджакова пожаловалась на юмористический монолог Максима Галкина, заявив, что он не имеет права пользоваться ее именем, чтобы смешить зрителя. По ее мнению, Галкин решил посмеяться не только над ней, но и над ее «очень трудной позицией».
Юморист в ответ попросил Ахеджакову «не лишать его права на свободу слова и самовыражения». Он подчеркнул, что сама актриса долгие годы борется именно за эти права. По словам Галкина, он не высмеивает героев своих пародий, а «иронизирует над явлениями и отношениями».
Комментарии
Шоу-бизнес , Лия Ахеджакова , Анатолий Папанов , Муслим Магомаев , Владимир Винокур , Лев Лещенко , Людмила Зыкина , Вахтанг Кикабидзе , Максим Галкин
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