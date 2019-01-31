«Не могу молчать»: Подруга рассказала про ужас последних дней Караченцова

Композитор Елена Суржикова много лет провела бок о бок с Николаем Караченцовым. И сам бог велел ей написать книгу о счастливых встречах, которые были у нее с актером. Но социальный роман "Гром небесный" был бы не полным без описания последних дней Николая Петровича.

"В этом романе я подробно повествую о человеческих качествах Николая Караченцова, о том, сколько добрых дел он сделал, о том, скольким людям помог, — рассказала Суржкова "Дни.ру". — Мне в трудную минуту он тоже протянул руку помощи, и я считаю, что не могу молчать, что обязана описать его благородство и шлейф добрых поступков".

"Так получилось, что в тот момент, когда я собралась опубликовать роман, Коля ушел… И теперь мне приходится срочно писать последнюю главу и эпилог, где расскажу про его последние дни, про похороны, — вздыхает Елена Павловна. — Для меня, как и для многих друзей, его смерть стала настоящим потрясением, ужасом".

А осенью, как писали ранее "ДниРу", должен состояться конкурс актерской песни имени Караченцова, на проведение которого Поргина сегодня активно ищет деньги.