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73-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова перестали скрывать свои отношения 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Пара появилась вместе на публике.
Не так давно помощница и директор театра Евгения Петросяна Татьяна Брухунова решилась дать откровенное интервью на Первом канале, во время которого почти призналась, что действительно крутит роман с известным комиком старше себя более чем на 40 лет. Тем не менее, влюбленные старались делать так, чтобы их не видели вместе на публике — но на днях Евгений Ваганович и Татьяна все же перестали скрываться.
Как сообщают порталы kp.ru, eg.ru и «Телепрограмма», пару видели вместе в «Табакерке» на премьере обновленного спектакля «Матросская тишина», где в главной роли блистает новый худрук театра Табакова Владимир Машков.
Девушка при этом выглядела очень скромно, «по-библиотекарски»: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа. А ее знаменитый спутник, напротив, выглядел ярко и стильно: модный пиджак, яркий галстук, смартфон в руках. Видимо, Татьяна тщательно следит за образом возлюбленного, и рядом с ней он действительно помолодел.
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Шоу-бизнес , Владимир Машков , Евгений Петросян , Экспресс-газета
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