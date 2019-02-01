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Помощница Петросяна попросила не напоминать ей, что она «толстая и страшная» 

Teleprogramma.pro + ещё 7 18 минут назад
Фото: @bruhunova
Татьяна Брухунова заявила, что все недовольные могут от нее отписаться в соцсетях.
Помощница юмориста Евгения Петросяна близко к сердцу воспринимает критику от пользователей в социальных сетях. Не секрет, что на ее страничке люди постоянно пишут гадости, обвиняя ее во всех смертных грехах и называя «подстилкой Петросяна». Татьяна Брухунова уже не раз просила от нее отписаться, чтобы не видеть негативные высказывания.
«Надеюсь, что разум победит и вы отпишитесь уже наконец! И не нужно мне напоминать, что я толстая, страшная, прыщавая уродина! Я и без вас об этом знаю! P. S. Спасибо всем неравнодушным и адекватным!» — заявила Брухунова.
«Кто вам сказал, что вы страшная? Очень даже хорошенькая. Плюньте в того, кто вам это говорит — это неправда», «Вам очень идёт красный цвет. Сама молодость, хорошая фигура. Кюлоты к месту. Очень приятно смотреть на ваше лицо, не обремененное косметикой. Удачи вам и любви. Берегите Евгения Петросяна. Своим задором и любовью вы продлевает ему жизнь. Это дорогого стоит», «Зависть — очень страшная вещь! Вы — супер!» — заметили в комментариях пользователи.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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