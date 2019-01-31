Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак возмутили грязь и крысы в Париже 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак побывала в Париже и раскритиковала город за грязь, бомжей и крыс в центре. Об этом она рассказала в Instagram.
«И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?))» — так Собчак начала свой пост (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Журналистку, среди прочего, возмутило, что собор Парижской Богоматери остался без подсветки.
«Вы понимаете? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно», — написала она.
Собчак заявила, что любит Францию, но ненавидит происходящее со страной сейчас. По ее мнению, за десять лет Париж изменился в худшую сторону, и виноват в этом социализм.
"Бомжи в самом центре, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой", — резюмировала Собчак.
Подписчики не согласились с Собчак. Они напомнили ей о грязи в ее родном Петербурге, а также заявили, что на подсветке лучше экономить.
«В Питере тоже грязь и бомжи, особенно сейчас, когда дальше Невского завалы снега не чистят вообще, и слякоть по колено», — заявила @veiled_insult (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Не подсветками в столице нужно гордиться! А благосостоянием народа!» — добавила @elena_miroshkina84.
Также интернет-пользователи решили, что Нотр-Даму не требуется подсветка, так как собор «и так всегда прекрасен».
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Москва
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Шеф из сериала «Кухня» устроил потасовку в центре Москвы
Шоу-бизнес
Избиение сошло с рук: Башаров появился с женой на публике
Шоу-бизнес Статьи
Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение