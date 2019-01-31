Собчак возмутили грязь и крысы в Париже

Журналистка Ксения Собчак побывала в Париже и раскритиковала город за грязь, бомжей и крыс в центре. Об этом она рассказала в Instagram.

«И после этого мне кто-то скажет, что Москва не похорошела?))» — так Собчак начала свой пост (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Журналистку, среди прочего, возмутило, что собор Парижской Богоматери остался без подсветки.

«Вы понимаете? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте как унылое говно», — написала она.

Собчак заявила, что любит Францию, но ненавидит происходящее со страной сейчас. По ее мнению, за десять лет Париж изменился в худшую сторону, и виноват в этом социализм.

"Бомжи в самом центре, грязь, крысы в самом центре города. Нельзя без слез на это смотреть. Хочу домой", — резюмировала Собчак.

Подписчики не согласились с Собчак. Они напомнили ей о грязи в ее родном Петербурге, а также заявили, что на подсветке лучше экономить.

«В Питере тоже грязь и бомжи, особенно сейчас, когда дальше Невского завалы снега не чистят вообще, и слякоть по колено», — заявила @veiled_insult (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Не подсветками в столице нужно гордиться! А благосостоянием народа!» — добавила @elena_miroshkina84.

Также интернет-пользователи решили, что Нотр-Даму не требуется подсветка, так как собор «и так всегда прекрасен».