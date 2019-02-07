Станислав Садальский навестил своего приятеля в Лефортовской тюрьме

Известный актер Станислав Садальский навестил своего друга, который содержится в Лефортовской тюрьме . При этом он заметил, что поражается и восхищается волей этого человека. Дело в том, что никто из бывшего окружения, многочисленных замов, помощников даже передачку не прислал заключенному. Как считает актёр, все просто боятся это сделать.

«А мне терять нечего, своих друзей не бросаю, чтобы не случилось. Говорю по жизни одно и тоже: не отчаивайтесь, что бы не случилось. Плохо — это когда тебя запаковывают в чёрный, непрозрачный пластиковый пакет. Очень плохо — когда запаковывают по частям», — заявил актер.

«Вашему другу крупно повезло! У него есть вы!» «Только сейчас я стала понимать какой вы человек. На экране телевизора вы совершенно другой, сейчас просто душа», «Добрые поступки любят тишину! Много шума…», «Нет слов. Я рада, что хотя бы в инстаграме я имею возможность быть вашим подписчиком! Другу очень повезло, что такой человек есть рядом! Удачи ему! Пусть все будет хорошо!» «Да, друг в беде не бросит, лишнего не спросит», «Вы правы и поступаете как хороший друг. Надо поддерживать ведь иногда просто слово может спасти человека», «Человеческие отношения у нас сейчас большая редкость. В данный момент этому другу очень нужна поддержка», — заметили в комментариях пользователи.