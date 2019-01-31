Гребенщиков обратился за помощью к Дане Борисовой

Дана Борисова, которая сама смогла избавиться от зависимости и уже почти два года ничего не употребляет, помогает звёздам шоу-бизнеса избавиться от вредных привычек. За помощью к ней обращались Евгений Осин Крис Кельми , которых, к сожалению, уже нет в живых. Не так давно Борисовой позвонил Михаил Гребенщиков.

«Он сообщил мне, что сильно пьет, а также употребляет запрещенные вещества», — заявила бывшая ведущая передач «Первого канала».

По её словам, она предприняла меры, чтобы помочь, но Гребенщиков «резко исчез».

По данным издания, алкоголизм артиста мешает ему строить карьеру. Алла Пугачёва уволила Гребенщикова с поста креативного продюсера из своей школы «Рецитал» за неадекватное поведение. Музыкант неоднократно появлялся на рабочем месте «навеселе», грубо общался с родителями учеников, неадекватно себя вёл на занятиях.

«Да мне плевать на мнение родителей, они вообще кто?» — приводит Starhit реакцию Гребенщикова на ситуацию с увольнением.

По словам автора статьи, пагубную привычку артиста давно заметили коллеги по цеху. Музыкант не раз появлялся на светских мероприятиях с опухшим лицом и мешками под глазами, которые объяснял возрастом. Михаилу Гребенщикову 42 года.