Шеф из сериала «Кухня» устроил потасовку в центре Москвы

Актер Дмитрий Назаров вечером 29 января повздорил с прохожими у выхода из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Пятый канал».

Телеканал назвал случившееся «потасовкой», однако сам Назаров опроверг информацию о драке.

Канал отмечает, что прохожие, предположительно, оказались поклонниками актера и начали снимать его на видео. Назаров принял их за журналистов. Артист заявил, что попросил прекратить съемку, которая велась без его согласия.

"СтарХит" Очевидцы рассказали, что актер вел себя агрессивно и вызвал полицию, сообщает

Дмитрий Назаров снялся в более чем сорока фильмах и сериалах, с 2004 года служит в МХТ имени Чехова, вел кулинарные шоу на российском телевидении. Наибольшую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня».