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Шеф из сериала «Кухня» устроил потасовку в центре Москвы 

Рамблер + ещё 1 27 минут назад
Фото: кадр из сериала "Кухня"/ СТС
Актер Дмитрий Назаров вечером 29 января повздорил с прохожими у выхода из МХТ имени Чехова. Об этом сообщает «Пятый канал».
Телеканал назвал случившееся «потасовкой», однако сам Назаров опроверг информацию о драке.
Канал отмечает, что прохожие, предположительно, оказались поклонниками актера и начали снимать его на видео. Назаров принял их за журналистов. Артист заявил, что попросил прекратить съемку, которая велась без его согласия.
Очевидцы рассказали, что актер вел себя агрессивно и вызвал полицию, сообщает "СтарХит".
Дмитрий Назаров снялся в более чем сорока фильмах и сериалах, с 2004 года служит в МХТ имени Чехова, вел кулинарные шоу на российском телевидении. Наибольшую известность ему принесла роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня».
Шоу-бизнес , Дмитрий Назаров , StarHit
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