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Петросян перестал скрывать свою 29-летнюю подругу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Юморист Евгений Петросян и его помощница Татьяна Брухунова вместе сходили на премьеру спектакля в «Табакерке». Как пишет «Комсомольская правда», ранее пара избегала мест, где их легко могут застать фотографы.
Петросян и Брухунова посмотрели обновленный спектакль «Матросская тишина», где главную роль исполнил новый худрук театра Владимир Машков.
Помощница Петросяна оделась скромно и была без макияжа, а Петросян выбрал для выхода в свет модный пиджак и яркий галстук, отмечает «КП».
Брухунова опубликовала в Instagram видео с Машковым, снятое после спектакля.
В ноябре этого года суд расторг брака Петросяна и юмористки Елены Степаненко.
СМИ называли новой спутницей 73-летнего артиста его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову. В программе «Эксклюзив» на «Первом канале» она заявила, что Петросян для нее — «очень близкий человек».
Брухунова рассказала, что в их случае не применимо выражение «история любви», так как между ними не было «вспышки как в молодости», а возник «душевный комфорт».
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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