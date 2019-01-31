Взбешенная Собчак обложила матом Шереметьево

Ксения Собчак не нашла приличных слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу работы московского аэропорта Шереметьево — и употребила нецензурные выражения. Гневный пост телеведущая опубликовала в своем телеграм-канале.

Светская львица заявила, что ей уже несколько раз приходилось "кружить над Москвой " в ожидании посадки. Собчак выяснила, что с такой проблемой рейсы в Шереметьево сталкиваются постоянно — об этом ей рассказали стюардессы.

"Кого вот за это ***, скажите? Третий раз я по 40, 50 минут просто жду посадки. А вот что говорят стюрдессы, слушайте: Такого ни в одном городе мира нет! Кто за это ответствен? Почему по 40 минут люди регулярно должны ожидать посадки, как я сегодня?", — выражает возмущение Собчак в своем канале "Кровавая барыня". Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 30 Янв 2019 в 3:39 PST

Телеведущая предложила всем, кто сталкивался с такой же проблемой, "сигнализировать", передает Пятый канал.

А впечатлениями от своей поездки в Париж Ксения Собчак поделилась в Instagram. В столице Франции в последние месяцы проходят демонстрации протестного движения "желтых жилетов". Митингующие высказывают недовольство повышением энерготарифов и призывают к смене власти, напоминает Ura.ru.

"В Париже. Не подсвечивается. НотрДам. Вы понимаете? Не ДК В Медведково, а НОТРДАМ стоит в темноте", — написала телеведущая (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред). Собчак призналась, что обожает Францию — но ненавидит то, что с ней сейчас происходит. "Бомжи в самом центре, грязь, крысы", — пишет Собчак.

По словам светской львицы, на это невозможно смотреть без слез.