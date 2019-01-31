Юлианна Караулова прервала отпуск в Кушавеле из-за болезни

Отправившись в отпуск на престижный горнолыжный курорт, певица Юлианна Караулова даже не подозревала, что ее отдых мечты будет неожиданно подпорчен. Катясь на лыжах и отдыхая в отеле, о чем звезда подробно рассказывала на своей странице в Instagram, Юлианна подхватила простуду и несколько дней пролежала в постели.

По словам певицы, кроме нее заболели и все ее знакомые. «Просто отпуск мечты: лежишь себе и в окошко на трассы смотришь. Ну и все серии » Гарри Поттера » заодно», — пишет в своем микроблоге Юлианна.

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