Дочь Виктории Бони получила травму

Модель сообщила, что 6-летняя Анджелина Летиция сейчас в гипсе

«Мы узнали, что у Анджелины перелом в области кисти и локтя. Доктора, которые делали снимки, не смогли этого увидеть. Сегодня нам удалось попасть к другому специалисту, который сказал, что гипс надо носить на протяжении четырех недель», — рассказала модель в Instagram-stories.

Напомним, что у Виктории Бони подрастает дочь, которая живет в Монако со своим отцом, миллиардером Алексом Смерфитом.

Пара рассталась в 2016 году, так и не оформив отношения, однако ради воспитания девочки поддерживает дружбу. СМИ сообщили, что после расставания, которое произошло по инициативе Бони, Алекс не подарил маме своей дочери ни яхты, ни виллы, но оформил кредитную карту на ее имя, на которой регулярно пополняет баланс.

Боня совершенно свободна в выборе занятий, места жительства и пока определяется с устройством личной жизни.