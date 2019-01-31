Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста

Ксения Собчак застряла в "нулевых" и в этом ее главная проблема — именно так считает популярный блогер Лена Миро . Замшелые взгляды не позволяют теледиве обрести счастье в том числе и в личной жизни.

Миро обратила внимание на интервью Собчак с футболистом Федором Смоловым . По мнению обозревателя, Ксения слишком уж подобострастно смотрела на спортсмена, как будто обхаживала его.

"Увидела, как Собчак берет интервью у футболиста Смолова, и по тому, как она на него смотрит, поняла: "нулевые" из башки Ксении не уйдут никогда. То было время, когда околосветские девки только и думали о том, как отсосать за колечко у толстосума, а еще лучше — выйти за него замуж", — заметила Миро в своем ЖЖ.

Лена отметила, что в те годы столичные штучки делили мужиков на два типа: "на тех, кто может взять их на содержание, и тех, у кого денег нет". На последних, по словам блогера, "гламурные соски" смотрели, как на говно.

"У плохого актера Максима Виторгана денег нет, а потому Ксения смотрит на него, как на говно, но чаще — не смотрит вообще. У футболиста Смолова деньги есть, а потому ему от Ксении положен взгляд лапушки, готовой на все", — рассудила Миро.

Обозреватель отмечает, что теледива также раболепно общается со всеми, кого считает выгодной партией, например, она буквально расстилается перед олигархами Прохоровым и Фридманом.