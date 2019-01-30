Меган Маркл ждёт разлука с принцем

Меган Маркл и принц Гарри проведут День всех влюблённых порознь. 14 февраля герцога Сассекса ждут дела государственной важности.

Согласно протоколу мероприятия, принц Гарри отправится в Норвегию на ежегодные военные учения. Мероприятие совпадёт с Днём всех влюблённых.

«Герцог Сассекский встретится со служащими военной базы", — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

С 2017 года младший внук Елизаветы II является генерал-капитаном Королевской морской пехоты Великобритании. Звание перешло ему от принца Филиппа, который недавно стал виновником ДТП.

Неизвестно, как Меган Маркл проведёт 14 февраля вдали от супруга. пользователи припоминают, что ещё не будучи замужем за принцем бывшая актриса учила своих подписчиков радоваться жизнь несмотря ни на что.

«Если в День влюблённых вы без пары — это не повод грустить, устройте себе праздник сами!» — писала будущая герцогиня Сассекса в ныне закрытом блоге The Tig.

Ранее News.ru писал, что супруга принца Гарри подарит мужу первенца весной 2019 года. Ожидается, что ребёнок появится на свет в апреле.