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Ариана Гранде рассказала о причинах ошибки в своей татуировке на японском 

ТАСС + ещё 2 57 минут назад
Фото: Instagram
Американская поп-певица Ариана Гранде допустила ошибку в татуировке, нанесенной по случаю дебюта своей новой песни "7 Rings". Вместо "Семи колец" получилось "японское барбекю".
Она сфотографировала новую татуировку на правой руке и разместила снимок в Instagram, после чего пользователи соцсети заметили ошибку.
"Новая татуировка Арианы Гранде означает барбекю, приготовленное на японский манер, а не "семь колец". Если хотите узнать точно, то погуглите", — написал один пользователь, приведя иероглифы, воспроизведенные на руке певицы.
Гранде ответила на замечание, уточнив, какой именно иероглиф пропущен в татуировке.
"Оно [место татуировки] дико болит и до сих пор припухло. Я бы не смогла вытерпеть нанесение [на кожу] еще одного символа", — пожаловалась певица.
Она дала понять, что ей нанесли косметическую татуировку, которую она обновит на правильную после того, как первая выцветет.
25-летняя обладательница звания "Женщина года" по версии журнала Billboard, начавшая карьеру в возрасте 15 лет, записала уже четыре музыкальных альбома и известна хитами "No Tears Left to Cry", "God is a Woman", "Breathin'". В 2017 году певица помогла организовать благотворительный концерт в Манчестере в помощь семьям пострадавших и погибших в результате теракта, происшедшего после ее выступления.
22 мая 2018 года вскоре после завершения концерта Гранде на территории комплекса "Манчестер-арена" прогремел взрыв. Бомба сработала за пределами многотысячного концертного зала, в фойе. Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 75 получили ранения. Исполнителем теракта стал 22-летний террорист-смертник, который родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.
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