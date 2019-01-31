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Канделаки прокомментировала совместные фото с Арашуковым 

РИА Новости 30 минут назад
Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала совместные фото с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, отметив при этом, что "всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека".
"Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом", — написала телеведущая.
При этом Канделаки отметила, что на сегодняшний день богатство и высокое положение уже не спасают от наказания.
"Мы давно живем в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться" (какой-нибудь господин (бывший министр финансов Алексей — ред.) Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал", — заявила она, добавив, что "верит в справедливость и не верит в безнаказанность".
Канделаки добавила, что скрывать ей нечего, при этом совместные фотографии с сенатором, которые стали предметом обсуждения в Сети, она удалять не собирается.
Кроме того, телеведущая призвала своих читателей не нарушать закон, "чтобы не стать следующим".
"Это совет всем. Потому что вы обязательно станете. Сейчас в России все работает именно так", — заключила Канделаки.
Арест сенатора Рауфа Арашукова
В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова задержали на заседании Совфеда. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался уйти из зала заседаний, но она потребовала от него вернуться на место.
Позже Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.
Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийстве зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году и давлении на свидетеля.
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Шоу-бизнес , Видео , Криминал , Происшествия , Юрий Чайка , Тина Канделаки , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
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