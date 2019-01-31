Канделаки прокомментировала совместные фото с Арашуковым

Телеведущая Тина Канделаки в своем Telegram-канале прокомментировала совместные фото с арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, отметив при этом, что "всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека".

"Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его, как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом", — написала телеведущая.

При этом Канделаки отметила, что на сегодняшний день богатство и высокое положение уже не спасают от наказания.

"Мы давно живем в другой стране. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться" (какой-нибудь господин (бывший министр финансов Алексей — ред.) Улюкаев соврать не даст). Сегодня есть закон и он работает. И повод для беспокойства есть у каждого, кто хоть раз его нарушал", — заявила она, добавив, что "верит в справедливость и не верит в безнаказанность".

Канделаки добавила, что скрывать ей нечего, при этом совместные фотографии с сенатором, которые стали предметом обсуждения в Сети, она удалять не собирается.

Кроме того, телеведущая призвала своих читателей не нарушать закон, "чтобы не стать следующим".

Арест сенатора Рауфа Арашукова

В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова задержали на заседании Совфеда . Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки , причем, по словам спикера Валентины Матвиенко , Арашуков пытался уйти из зала заседаний, но она потребовала от него вернуться на место.

Позже Басманный суд Москвы арестовал сенатора на два месяца.

Арашукову вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийстве зампреда молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" и советника президента Карачаево-Черкесии в 2010 году и давлении на свидетеля.