Шнуров написал стихотворение о победе российского порноактера

Музыкант Сергей Шнуров прокомментировал получение награды премии «Порно-Оскар» россиянином Алексеем Маетным. По мнению артиста, уроженец Санкт-Петербурга , являющийся звездой кино «для взрослых», должен быть поощрен за свои заслуги дорогим автомобилем.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме прокомментировал получение россиянином Алексеем Маетным, выступающим под псевдонимом Маркус Дюпри, награды премии «Порно-Оскар». Сделал это артист, согласно полюбившейся его поклонникам традиции, в стихах.

«Чем он хуже наших хоккеистов? // Хоть коньками лед он не расплавил, // [половой орган] его, как клюшки их — неистов. // Гендерных не нарушая правил, // Он представил родину достойно! // Парень наш! Простой, но молодец. // Может, я, конечно, и тупой, но // Дайте ему что-ли «Мерседес», — написал музыкант.

35-я церемония вручения наград премии AVN Awards, отмечающей лучшие работы из мира кино «для взрослых», прошла в конце января в США . Маетный, являющийся уроженцем Санкт-Петербурга, был представлен сразу в 26 категориях, но по итогам удостоился лишь одного приза, победив в номинации «Лучшая сцена втроем».

Отметим, что первенствовал на «Порно-Оскаре» россиянин и ранее: так, к примеру, в прошлом году он забрал аж четыре статуэтки премии.

Что касается Шнурова, то он, будучи активным пользователем социальных сетей, нередко радует поклонников забавными стихотворениями на ту или иную тему. Недавно он, в частности, подшутил над балериной Анастасией Волочковой, высмеяв любовь артистки к шпагатам.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru») // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — выразил мнение Сергей.

Не осталась в долгу перед лидером «Ленинграда», что любопытно и сама Волочкова, публично ответившая Шнурову во все той же стихотворной форме.

«Разводясь на всю страну, // Ну, а че такова? // Делает теперь шпагат. // Как Настя Волочкова?! // Я, конечно, не поэт, // Как Сережа Шнуров. // Я умею пируэт // И молчать про дружбу // Не умею столько пить // И выглядеть фигово. // Собирать охват и хайп // На стихах про Волочкову», — написала Анастасия.

Противником Шнурова по другому «словесному баттлу» стал продюсер Иосиф Пригожин . Публичную перепалку между представителями российского шоу-бизнесе начал муж певицы Валерии , обозвавший фанатов «Ленинграда» «лохами».

«Я считаю, что за мат в публичных местах как хайп нужно штрафовать от 10 млн рублей. Не на 50 тыс. ! Я ничего против Шнура не имею, но когда 80 тыс. лохов стоят и вместе с ним поют три буквы… Я сразу обращаю внимание на общество, что ему не хватает того самого, о котором говорит Шнур. Кто виноват: это он пропагандирует, или они этого хотят? Мы все думаем не головой, а нижним этажом. Вот, в чем проблема», — заявил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Оставить подобный выпад без ответа Шнуров, естественно, не мог.

«Чтобы не прослыть последним лохом, // По себе людей я впредь не меряю. // Раз на русском языке петь плохо, // Буду слушать я теперь Валерию», — парировал в инстаграме Сергей.

Немногим позднее свой стихотворный талант решил продемонстрировать уже сам Пригожин: «Хороший ты парень, Серега! // Цветаеву знаешь и Блока. // Но матом торговать сейчас — мода. // Так почем опиум для народа?»

Уже после публикации продюсером своего собственного стихотворения к Иосифу вновь обратился Шнуров.

«По самым приблизительным и вводным, // Могу себе позволить быть немодным. // А стих, как птица, просится на волю. // Свободным быть пока себе позволю. // И назову своими именами вещи, // Пусть бьет глагол, деепричастье хлещет. // А песни что, они ж не опиаты. // Вон, в школах набивают ватой маты. // Хотите штраф и напустить туману, // Чтобы *** было нам не по карману? //

Задача сложная, я бы сказал, что архи, // Чтоб матерились только олигархи. // Боюсь, что, Иося, // С нею надорвешься», — заявил лидер «Ленинграда».

Пригожин в свою очередь посоветовал в будущем не ждать от детей ничего хорошего, «если людей забавляет мат».