«Идиоты!»: Билан пришел в бешенство из-за оскорблений

Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которые обвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему выглядит на сцене полным.

Сейчас исполнитель активно готовится к сольному концерту. Недавно он побывал на приеме у врача, чтобы узнать, как правильно дышать на сцене.

"А на сцене начинаешь петь животом, и кто-то это фотографирует. Все говорят: "О, у чувака живот!" Идиоты!" — отметил Дима Билан. Собеседница согласилась с музыкантом.

В подписи к ролику было указано, что "дышать животом" во время выступления необходимо для того, чтобы улучшить манеру исполнения, держать ноту дольше.

"Вот вам — дышать диафрагмой (животом) — это профессионально, и профессионалы подтверждают! Притом что я худой, но вдруг выпуклый живот на сцене — это позволяет двигаться во время пения, долго держать ноту и т. д. ", — передает слова звезды VladTime.

Недавно Дима Билан решил поэкспериментировать со своей внешностью и убрал растительность на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram. Перемены пришлись по вкусу поклонникам певца. Пользователи считают, что исполнитель стал выглядеть гораздо моложе.