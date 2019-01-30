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«Идиоты!»: Билан пришел в бешенство из-за оскорблений 

Дни.ру 43 минуты назад
Популярный певец нелестно отозвался о поклонниках, которые обвиняют его в том, что он набрал лишний вес. Дима Билан объяснил, почему выглядит на сцене полным.
Сейчас исполнитель активно готовится к сольному концерту. Недавно он побывал на приеме у врача, чтобы узнать, как правильно дышать на сцене.
"А на сцене начинаешь петь животом, и кто-то это фотографирует. Все говорят: "О, у чувака живот!" Идиоты!" — отметил Дима Билан. Собеседница согласилась с музыкантом.
В подписи к ролику было указано, что "дышать животом" во время выступления необходимо для того, чтобы улучшить манеру исполнения, держать ноту дольше.
"Вот вам — дышать диафрагмой (животом) — это профессионально, и профессионалы подтверждают! Притом что я худой, но вдруг выпуклый живот на сцене — это позволяет двигаться во время пения, долго держать ноту и т. д. ", — передает слова звезды VladTime.
Недавно Дима Билан решил поэкспериментировать со своей внешностью и убрал растительность на лице. Снимок нового образа он разместил в своем микроблоге в Instagram. Перемены пришлись по вкусу поклонникам певца. Пользователи считают, что исполнитель стал выглядеть гораздо моложе.
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Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан
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