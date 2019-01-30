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«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»

Волочкова рассказала об обмане со стороны задержанного сенатора Арашукова 

Рамблер 14 часов назад
Анастасия Волочкова заявила радиостанции «Говорит Москва», что совершенно не удивилась аресту сенатора Рауфа Арашукова.
Она рассказала, что знакома с семьей Арашуковых на протяжении 10 лет, и все это время Рауф «кичился деньгами своего папы».
Волочкова заявила, что Арашуков дважды обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкессию с благотворительными концертами.
Следственный комитет планирует провести тщательное расследование по делу Арашукова
По ее словам, оба раза он заплатил ей в два раза меньше денег, чем было оговорено.
«Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, ещё и раньше. Я не удивлена», — резюмировала Волочкова.
Артистка выразила надежду, что задержание отца и сына Арашуковых станет уроком для всех, кто «совершает в этой жизни зло».
Ранее стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца — советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Арашукова-младшего подозревают в убийствах, его отца — в причастности к хищениям газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.
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