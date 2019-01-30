Волочкова рассказала об обмане со стороны задержанного сенатора Арашукова

Анастасия Волочкова заявила радиостанции «Говорит Москва», что совершенно не удивилась аресту сенатора Рауфа Арашукова.

Она рассказала, что знакома с семьей Арашуковых на протяжении 10 лет, и все это время Рауф «кичился деньгами своего папы».

Волочкова заявила, что Арашуков дважды обманул ее, когда она приезжала в Карачаево-Черкессию с благотворительными концертами.

По ее словам, оба раза он заплатил ей в два раза меньше денег, чем было оговорено.

«Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, ещё и раньше. Я не удивлена», — резюмировала Волочкова.

Артистка выразила надежду, что задержание отца и сына Арашуковых станет уроком для всех, кто «совершает в этой жизни зло».

Ранее стало известно о задержании сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова и его отца — советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Арашукова-младшего подозревают в убийствах, его отца — в причастности к хищениям газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд рублей.