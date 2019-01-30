Волочкова рассказала, как задержанный сенатор Арашуков пытался её обмануть

Артистка совершенно не удивлена возбуждением уголовного дела на Рауфа Арашукова.

«Рауф Арашуков никогда не являлся моим другом. Я его знаю на протяжении десяти лет. Мы встречались в Карачаево-Черкессии, когда были мои благотворительные концерты, а я — народная артистка КЧР. Это был тогда мальчик, 10 лет назад, соответственно 20-21 год, это человек — "понты для приезжих", из-за того, что у него папа богатый Рауль Арашуков. И вот Рауф всегда кичился деньгами своего папы, приписывая все эти достоинства себе. Когда я приезжала со своими благотворительными концертами, их было два за все эти 10 лет, и два раза он и тогда умудрялся обмануть всю мою команду, заплатив в два раза меньше денег, чем мы просили. А цена вопроса была минимальная, только на команду, поскольку благотворительные концерты. Я таким могу характеристику дать, как олигархи из трущоб, мыльные пузыри. Видимо, все его действия незаконные и бандитские привели к тому заключению, к которому они должны были привести, возможно, ещё и раньше. Я не удивлена».

Волочкова надеется, что задержание Арашукова станет уроком для других нарушителей закона.

«Я считаю, что эта ситуация должна быть поучительной для тех, кто считает, что если у них большое количество денег, то им подвластно всё. Это люди, которые умеют владеть деньгами и хотят во многом показать таким дешёвым и мерзким способом, что они хотят владеть людьми, но они собой не научились владеть».