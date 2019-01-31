Полиция отказалась от подарка рэпера Хаски

МВД по Краснодарскому краю отказались от подушек и матрасов, которые хотел подарить рэпер Хаски. Подарки предназначались для арестованных в спецприемнике, где находился музыкант, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Хаски Алексея Аванесяна.

Он рассказал, что во время ареста рэпера приходил, чтобы проверить условия содержания. Аванесян отметил, что музыкант жаловался на размеры матрасов, поэтому было решено обратиться с письменным заявление к начальнику ОВД Усть-Лабинска.

«Он сказал, что они такие вопросы не решают, отправил в ГУВД. А из ГУВД пришел ответ, что они якобы не могут принять матрасы и подушки в дар», — заявил адвокат.

По мнению Аванесяна, полицейские не захотели связываться с нашумевшим делом.

«Тот человек, который нам отказал, он должен туда приехать, полежать и убедиться лично, возможно ли там находиться», — добавил адвокат.

Хаски был задержан полицией Краснодара 21 ноября после того, как попытался исполнить одну из своих песен на крыше автомобиля. Артист залез на машину перед фанатами после того, как его концерт в городе был дважды отменен без объяснения причин. В отношении рэпера составили три административных протокола, также сообщалось, что против него возбудили уголовное дело. Хаски приговорили к аресту на 12 суток. Спустя четыре дня постановление суда было отменено.